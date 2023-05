Ventimiglia, Parodi (Fai): "Rinviato l'aumento del bonus fiscale per i lavoratori frontalieri"

"Rinviato l'aumento del bonus fiscale per i lavoratori frontalieri. Torna in Senato a causa di due emendamenti e slitta l'approvazione". Lo annuncia Roberto Parodi del Fai.

"Mentre salta il bonus Renzi, per i redditi sopra i 15000 euro, saltano le detrazioni per i figli a carico, resta inascoltata la richiesta che abbiamo fatto al ministero Giorgetti di una sospensione dell'acconto in attesa del aumento del bonus fiscale rimandato" - dice il candidato sindaco di Ventimiglia Parodi - "Arriva il taglio del cuneo fiscale che porterà 100 euro in busta paga per chi lavora in Italia. Trattandosi di taglio dei contributi previdenziali restano fuori i frontalieri. In arrivo una stangata di tasse con cifre anche superiori alle 2000 euro in più tra giugno e novembre".