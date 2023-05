Ventimiglia: la mostra legata al progetto "Cammino nella storia" diventa permanente

"Siamo soddisfatti, la mostra sarà permanente", hanno detto Piero Fusco e Antonella Didonè, gli ideatori ed organizzatori di "Cammino nella Storia" a Ventimiglia. Si tratta di un progetto pilota che comprende il nuovo Spazio Culturale nel Centro Storico di Ventimiglia in cui è ospitata l'esposizione di abiti storici e oggettistica all'interno della Sala delle Volte in Piazzetta del Canto 7/A.





"Inaugurata il 19 novembre 2022 l'esposizione in questi cinque mesi di apertura ha avuto un'affluenza straordinaria di visitatori che ci ha spinto ad effettuare varie proroghe nel disallestire la mostra. - raccontano - visto il risultato ottenuto superiore alle aspettative, abbiamo deciso di renderla permanente ed aumentare l'attrattività del luogo e la sua valorizzazione, lasciandola allestita nella suggestiva Sala delle Volte che l'ha ospitata".



"Merito di questo successo è stata l'imponente campagna di comunicazione, la scelta degli abiti esposti e un allestimento che li ha saputi valorizzare, li ha resi protagonisti e non più accessorio indispensabile nelle rievocazioni e cortei storici. - spiegano Fusco e Didonè - Inoltre, proseguono, l'obiettivo principale è quello di far conoscere l'importanza della storia locale ed attirare l'attenzione per il recupero e la valorizzazione turistica del Centro Storico. Abbiamo ricevuto una richiesta di disponibilità per poter visitare la mostra da un gruppo proveniente dall'Astigiano che nell'ultimo fine settimana di aprile volevano fare sosta nella nostra Città".



"Per migliorare l'offerta è stata integrata la loro richiesta con un servizio aggiuntivo facendoli accompagnare da una guida turistica, una professionista abilitata che ha illustrato nel corso della visita i principali aspetti storici, artistici e architettonici del patrimonio culturale di Ventimiglia e principalmente quelli che caratterizzano il Centro Storico. - ricordano - Partendo dal Forte dell'Annunziata con la sua terrazza situata a picco sul mare con una vista mozzafiato sulla costa italo/francese che ospita al suo interno il Museo archeologico "Girolamo Rossi", uno dei più prestigiosi e completi musei archeologici della Liguria, proseguendo la visita al Vento Largo (Belvedere Funtanin) dove è posizionata l'imponente statua del Corsaro Nero".



"Dalla sua posizione straordinaria si affaccia sul mare con lo sguardo rivolto verso l'infinito, raggiungendo piazza Colletta dove si trova la Chiesa di S.Michele Arcangelo con all'interno una scultura del Santo, l'iconografia lo rappresenta generalmente come guerriero armato di una spada, mentre la particolarità di questa statua si trova nella caratteristica che lo raffigura con una bilancia, una interpretazione antroposofica. Ci porta a vedere come la bilancia sia in realtà la ricerca dell'equilibrio nell'uomo tra le due forze diaboliche che lo tentano, mentre troviamo una particolarità nella volta della cripta dove a sostegno della stessa è collocata una pietra miliare della via Julia Augusta".



"A seguire sono giunti in Piazzetta del Canto sita nel cuore del Centro Storico dove si trova Il Centro Culturale Sala delle Volte con una mostra imponente di abiti storici in una esposizione di capolavori che ripercorrono l'arte del vestire nella storia e creazioni che riflettono i costumi del tempo e il loro ruolo sociale mostrando la loro ricchezza e il loro potere nella Contea di Ventimiglia. - proseguono - L'oratorio di San Secondo in cui è custodito l'unico altare maggiore in marmi bianco e nero. La Biblioteca civica Aprosiana fu la prima biblioteca pubblica ad essere aperta in Liguria ed una delle più antiche d’Italia, la Cattedrale di N.S. Assunta con la sua cupola unica nel suo genere formata da un tamburo ottagonale irregolare che culmina con una lanterna quadrata che attraversata dalla luce, crea effetti particolari lungo tutta la navata, inoltre all'interno custodisce il Busto reliquiario di San Secondo patrono della Città di Ventimiglia e della Diocesi".



"Il Battistero a pianta ottagonale conserva all'interno un imponente fonte battesimale centrale. La visita del Centro Storico si è conclusa con una vista panoramica dal basso, fatta durante una passeggiata al porto turistico" - concludono.