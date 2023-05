Le opere dell'artista sanremese Paola Arrigoni in mostra a Stoccolma e Roma

“Sono tutte opere molto particolari ed uniche, realizzate con materiali di riciclo che prendono nuova vita per rappresentare stati d’animo, far riflettere e suscitare emozioni - dichiara l'artista - la materia, protagonista assoluta, si trasforma in estro creativo con un’intensità coloristica di pura ed autentica sensibilità, all’insegna di un’inventiva ricca sia a livello estetico che contenutistico. L’operosità creativa è solida nel suo iter ma sempre innovativa ed originale con doti di colorista evidenti in tutta la sua attività artistica”.