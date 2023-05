Riviera dei Fiori GUIDe: un nuovo racconto del territorio per il mondo professionale

Si chiama ‘Riviera dei Fiori GUIDe’ la nuova proposta editoriale di Innovation Media in collaborazione con CNA Imperia. Si tratta di speciali guide cartacee e digitali che, raccontando il territorio, danno spazio ad attività, prodotti e servizi di professionisti della Riviera dei Fiori garantendo la presenza sul mercato internazionale.

Le ‘GUIDe’ sono uno strumento di comunicazione versatile pensato per il mondo professionale. Una soluzione comunicativa fresca e inedita, utile per presentarsi, come su un catalogo, ma anche versatile per fornire suggerimenti e nuove idee. ‘Una Riviera fiorita da Alassio a Ventimiglia’: così nel 1946 l’archeologo Nino Lamboglia circoscriveva un’area geografica alla quale si è ben adattato il toponimo di Riviera dei fiori. ‘Riviera dei Fiori GUIDe’, proposta sotto forma di annuario, vuole farsi trampolino di lancio per tutte le imprese del territorio che puntano a proiettarsi sui mercati internazionali di Côte d’Azur e Monaco, dove le guide saranno distribuite fisicamente, oltre che attraverso i canali digitali.

‘Riviera dei Fiori GUIDe’ è una nuova opportunità per raggiungere la clientela: la guida offre uno spazio per la presentazione e il racconto della propria attività in tre lingue (italiano, francese e inglese) sia in versione cartacea che digitale, con articoli di promozione sulla rete di siti di Innovation Media e sulle piattaforme social, con costante cura grafica e editoriale. ‘Riviera dei Fiori GUIDe’ è realizzata in più versioni annuali dedicate a temi diversi. Si parte con ‘Casa & Ristrutturazioni’: tutto per la casa, dalle ristrutturazioni ai serramenti e infissi, alle forniture e fino all’arredamento e accessori. I numeri successivi saranno: ‘Benessere & sport’, ‘Turismo & esperienze’, ‘Enogastronomia & prodotti tipici’, ‘Passione mare’. Le guide racconteranno i prodotti, le soluzioni, le tradizioni e la qualità unica del Made in Italy: si tratta infatti di strumenti particolarmente dedicati al mondo dell’artigianato, cuore della tradizione e della capacità italiana del saper fare.

Per questo motivo CNA Imperia ha creduto nel progetto ‘Riviera dei Fiori GUIDe’ e ne è promotrice. Sarà presentato nel corso di una serie di incontri in occasione dei quali spiegare il progetto e rispondere alle domande. Questi gli incontri di maggio:

- ‘Casa & Ristrutturazioni a Sanremo il 5 maggio alle 20.30, nella sede CNA di Sanremo in via Asquasciati;

- a Bordighera il 9 maggio alle 20.30, nella sede della Croce Rossa Italiana in via Aurelia;

- ad Imperia il 16 maggio alle 20.30, alla CNA di piazza San Francesco (ex. Palazzaccio).