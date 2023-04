Imperia Rinasce si stringe accanto a Michela Aloigi in questo giorno così triste.

"Michela da sempre, a fianco a Matteo, si è battuta per i diritti dei disabili, non solo per il figlio ma per tutta la collettività. Un forte abbraccio a Michela con tutto il nostro affetto" - dice Imperia Rinasce.