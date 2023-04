Imperia Rinasce: "Una buona amministrazione deve favorire l’integrazione e la partecipazione attiva"

"Abbiamo incontrato la comunità turca di Porto Maurizio che ci ha accolto nella loro moschea. È stata un’occasione per approfondire la conoscenza e le esigenze di questa comunità, numerosa e ben radicata" - fa sapere Imperia Rinasce - "Riteniamo che una buona amministrazione debba coinvolgere tutte le comunità che animano la città per favorirne l’integrazione e la partecipazione attiva".

"Si deve creare un rapporto diretto, un dialogo costruttivo per conoscere le esigenze dell’altro che spesso sono facilmente risolvibili ma sconosciute" - sottolinea - "Per esempio, anche in questo caso, come per la comunità peruviana, abbiamo riscontrato la necessità di trovare un luogo di aggregazione. Inoltre, apprendiamo anche il desiderio di ufficializzare la destinazione a luogo di culto delle due moschee già esistenti".

"Tra le nostre proposte c’è l’idea di favorire e migliorare le attività commerciali, ad esempio nella zona finale di via Cascione, in modo che diventino un’attrattiva" - aggiunge - "Si potrebbero anche incentivare manifestazioni come mercatini che coinvolgano tradizioni culturali diverse. Inoltre, è importante che l’amministrazione sia presente e partecipi alle celebrazioni e alle ricorrenze a cui viene invitata".