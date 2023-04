Il candidato sindaco di Imperia Luciano Zarbano incontra gli abitanti di Costa d'Oneglia, Costa Rossa, Panegai e Oliveto (Foto)

Costa d'Oneglia, Costa Rossa, Panegai e Oliveto. Nuova tappa nel percorso di ascolto per la Lista Imperia Senza Padroni a sostegno del candidato sindaco Luciano Zarbano che al Circolo Manuel Belgrano di Costa d'Oneglia ha incontrato gli abitanti delle frazioni citate.

L'illustrazione del programma agli intervenuti ha offerto ampi spunti di confronto, con i partecipanti che hanno avuto modo di esporre le problematiche più urgenti. Le segnalazioni riguardano argomenti noti, con particolare riferimento alle frazioni da tempo dimenticate e trascurate. "Dalla raccolta rifiuti, con il servizio mastelli nel mirino, alla situazione strade che oltre alle pessime condizioni, risultano estremamente pericolose. L'esempio della carrozzabile di Regione Panegai è forse quello più lampante, oggetto da tempo di lamentele considerato che è dal 2021 al centro di dibattito. A parte un intervento 'tampone' effettuato esattamente un anno fa, il rifacimento della stessa è rimasta lettera morta a fronte di svariati sopralluoghi (da parte di assessori, tecnici e dello stesso Sindaco) che però non hanno portato al risultato atteso di un intervento per altro previsto nel piano strade che l'attuale amministrazione aveva deliberato. Di tutto ciò sono rimasti solo dei segni fatti con lo spray nei tratti bisognosi di intervento. Ai sinistri occorsi a ciclomotori e biciclette si aggiungono le difficoltà per i mezzi di soccorso a raggiungere i luoghi e addirittura il servizio postale non viene effettuato per la situazione del fondo stradale che impedisce anche il rifornimento in sicurezza da parte dei mezzi che trasportano gas. I presenti hanno inoltre sottolineato, in qualità di cittadini imperiesi problematiche inerenti al servizio trasporti da parte degli autobus, le grandi perplessità su materiale utilizzato per il ripascimento della spiaggia a Borgo Prino, la massiccia installazione di Autovelox, il congestionamento del traffico con importanti difficoltà di spostamento, le paralisi causate dai sensi unici applicati agli Argini del Torrente Impero" - fa sapere il candidato sindaco Luciano Zarbano.

“Ho avuto modo di ascoltare la voce di tutti – dichiara Luciano Zarbano – ma anche di portare un messaggio distensivo. Si tratta di problematiche che necessitano di un'attenzione immediata ma risolvibili come ampiamente illustrato nel programma che abbiamo varato dove i cittadini vengono sempre per primi. Prima di mettere un tetto è necessario costruire le fondamenta partendo, per usare un gioco di parole, dalla strada per Imperia Senza Padroni è questa la via da seguire".