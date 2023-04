Elezioni Imperia, Polis: “Ai banchetti con Claudio Scajola per raccogliere istanze e raccontare programma"

"Mattinata stimolante e arricchente oggi ai banchetti. Carta e penna in mano per ascoltare i cittadini, abbiamo raccontato cosa abbiamo fatto, cosa ancora abbiamo da terminare, ma abbiamo soprattutto raccolto le loro istanze. Siamo convinti da sempre che gli amministratori debbano recepire le richieste della comunità e anche saper spiegare le decisioni che vengono assunte", dice Polis.

"Questa azione di ascolto ci ha fatto inoltre rendere conto, ancora di più, del consenso molto ampio e trasversale su quello che è stato fatto in questi anni dal sindaco Claudio Scajola e dalla sua Amministrazione. Si fermano per chiedere informazioni ed esprimere apprezzamento cittadini che alle politiche votano i partiti più diversi: destra, sinistra, centro. Aver impostato questa esperienza sul civismo, sulle persone, senza sigle di partito, ha avvicinato a noi donne e uomini che hanno una storia politica anche molto diversa. Il nostro partito oggi è Imperia e siamo davvero aperti a tutti coloro che vogliono contribuire a far crescere la città".

"Invitiamo dunque tutti a venire a trovarci nei banchetti, a confrontarsi con noi, a conoscere il programma che abbiamo presentato per continuare a migliorare a Imperia. Siamo aperti a raccogliere suggerimenti, consigli e proposte. Avanti Insieme", conclude.