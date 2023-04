Sabato 6 maggio 2023, dalle ore 9.30 circa fino alle ore 12.30 circa, presso il banchetto del M5S di via San Giovanni, in occasione delle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023, verranno ad Imperia l’Europarlamentare Maria Angela Danzì e il Senatore Luca Pirondini, per dare supporto al candidato sindaco Stefano Semeria e per parlare e rispondere alle domande dei cittadini.