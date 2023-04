Incontro tra Claudio Scajola e i candidati consiglieri: "Noi parliamo di fatti e programmi, le polemiche le lasciamo ad altri"

Incontro ieri sera tra Claudio Scajola e i candidati delle liste Avanti, Insieme e Prima Imperia che sostengono la sua ricandidatura a sindaco.



“Scajola in versione coach, all'aperitivo, per bel momento di confronto per raccontare il programma e confrontarsi con loro sulle proposte e le richieste che i singoli candidati stanno raccogliendo dalla cittadinanza imperiese in questi giorni di campagna elettorale” dichiarano i promotori dell'iniziativa. “Ascoltate la gente, parlate con le persone guardandole negli occhi. Fatevi dire cosa serve ancora alla città” sono stati i consigli dati dal sindaco alla sua squadra. E ha rincarato: “meglio ascoltare la voce della gente che i leoni da tastiera. Il confronto con la città è la parte più stimolante della campagna elettorale”.

Durante l'incontro sono stati affrontati i principali temi della campagna elettorale, nella quale viene portata avanti una proposta completamente civica "aperta a tutti e contro nessuno" ha ribadito Scajola: “Servono idee e buona volontà costruttiva, lasciamo stare i mugugnoni”.

Dal sindaco è stata ribadita la volontà di “concentrarsi sulle tante cose fatte e quelle presenti nel programma”. “Avanti, Insieme, Prima Imperia” ha concluso Scajola”