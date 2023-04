'Imperia Rinasce' incontra un rappresentante della comunità peruviana

Il comitato elettorale di 'Imperia Rinasce' ha incontrato un rappresentante della comunità peruviana del capoluogo in vista delle imminenti elezioni comunali.

“Abbiamo incontrato un rappresentante della comunità peruviana, comunità molto presente sul territorio imperiese e le cui prestazioni lavorative sono ormai indispensabili per la città - dichiarano da 'Imperia Rinasce' - abbiamo appreso che la loro difficoltà maggiore è quella di trovare un luogo di aggregazione che possa accoglierli numerosi, per potersi incontrare e coltivare le proprie tradizioni. Riteniamo che debba essere una prerogativa dell’amministrazione ascoltare e trovare una soluzione per una richiesta così sentita. Questo potrebbe essere il primo passo di un dialogo costruttivo, basato sul rispetto reciproco, che permetta di favorire l’integrazione della comunità e di instaurare una collaborazione tra questa e il Comune”.