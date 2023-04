Elezioni a Imperia: autovelox, decoro e traffico, il candidato Mario Re pone alcune domande

"Prima ancora che da Candidato al Consiglio Comunale, vesto i panni del cittadino e mi pongo diverse domande”. Così Mario Re capolista della Lista Imperia Senza Padroni a sostegno del Candidato Sindaco Luciano Zarbano.



“Domande – continua Re che mi piacerebbe rivolgere ai cittadini. La quotidianità sbandiera interventi faraonici ma i quesiti che mi pongo e che pongo, sono semplici. Siamo, siete, contenti dell'installazione dei tanti Autovelox che sotto la maschera della sicurezza arricchiscono le casse comunali dopo averle alleggerite per procedere alla loro installazione? Evidentemente lo studio tra costi e benefici sono stati...diciamo confortanti..! Siamo, siete, contenti dello stato di sporcizia in cui versa la Città, anche nel cosiddetto nucleo urbano principale, delle erbacce, del degrado, soprattutto nelle frazioni dove si interviene magari solo in prossimità di una tornata elettorale? Siamo, siete, contenti di una mobilità drammatica con un traffico che assegna connotati “Pasquali” giornalieri alla città?"



"Ho provato a pronunciare vocalmente su google la parola congestionamento e l'assistente mi risponde: il traffico è intenso a Imperia più lento del solito...provate anche Voi nei diversi momenti della giornata! Siamo, siete contenti delle pressoché giornaliere esplosioni dei tubi dell'acquedotto? Siamo, siete contenti delle finiture realizzate nei lavori eseguiti nel cuore cittadino? È sufficiente dare un'occhiata ai portici di via Bonfante... L'elenco è lungo – conclude Re - ma non voglio rubare troppo spazio, le risposte le avremo il 14 e 15 maggio”.