Claudio Scajola incontra i ristoratori di Calata Cuneo, Polis “Vogliamo far crescere i dehors dei locali. Mercato coperto di Oneglia sarà completamente riqualificato”

Imperia può vantare una ristorazione e una cucina di livello. L’Amministrazione del sindaco Claudio Scajola ha dimostrato in questi anni di essere al fianco dei locali e della ristorazione della nostra città, anche nel difficile periodo del Covid. Ieri c’è stato un nuovo incontro, molto partecipato, con i ristoratori della zona di Calata Cuneo.



"Grazie alla fiducia che ci verrà riconfermata dai cittadini alle prossime elezioni, continueremo a lavorare insieme a loro per lo sviluppo della città, attraverso attività di rete e organizzando eventi, anche in sinergia con le associazioni di categoria. Saranno realizzate iniziative volte a promuovere le eccellenze del settore agroalimentare, a partire dall’olio extravergine di oliva, e le ricette della tradizione culinaria come la 'farinata', la 'pizza all’Andrea' e lo 'stoccafisso all’Imperiese'. Vogliamo valorizzare le aree all’aperto allestite dai locali per la consumazione, prevedendo un percorso di crescita, qualitativa e quantitativa dei dehors, anche ragionando sull’estensione de periodi di concessione del suolo pubblico".



"Sarà inoltre completamente riqualificato il mercato coperto di Oneglia, oggi in stato di forte degrado e sottoutilizzato, attraverso un recupero della struttura utile a valorizzare l'immobile e le sue aree pertinenziali per la vendita di prodotti locali di eccellenza, anche tramite degustazione diretta ed eventi promozionali, creando un nuovo servizio rivolto alla comunità".