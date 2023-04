Sanremo: al nido Raggio di Sole il progetto Outdoor, nonni e bimbi insieme alla scoperta della natura

Il nido d’infanzia Raggio di Sole di via San Martino a Sanremo a partire da marzo ha celebrato l’arrivo della primavera dando il via al progetto didattico Outdoor. L'iniziativa prevede l’utilizzo dello spazio esterno come opportunità di apprendimento, in grado di favorire l’educazione efficace, stimolando la creatività ed il rispetto per l’ambiente attraverso un’interazione attiva.



"Outdoor è un progetto che si configura come una vera e propria estensione del tradizionale spazio educativo dell’asilo nido, in cui i bambini possono approcciarsi e relazionarsi con i contesti naturali.- spiegano dall'asilo - Una grande opportunità dal punto di vista pedagogico, in quanto a beneficiarne sono non solo le abilità senso-motorie, ma anche la cooperazione e collaborazione tra pari e le relazioni intra-generazionali. Inoltre grazie alla preziosa collaborazione di alcuni nonni, i bambini del nido hanno infatti potuto giocare con la terra, annusare profumi, manipolare e travasare, arrivando a realizzare insieme un piccolo orto".



Da settembre dell'anno scorso, il nido d’infanzia Raggio di Sole è stato affidato per un anno alla Cooperativa Animazione Valdocco di Torino. Oggi il plesso accoglie 36 bambini suddivisi in tre sezioni: i Pesciolini, i Delfini e le Stelline. Lo staff invece è composto da un coordinatore pedagogico, un referente interno, sette educatrici e due ausiliarie.

Nel corso dell’attività di giardinaggio i nonni, con la loro guida esperta e paziente, hanno infatti aiutato bimbi ed educatrici a preparare il terreno negli appositi letti di terra allestiti nell’area esterna, a piantare ortaggi, piante da frutto, aromatiche ed ornamentali, di cui i bimbi si prenderanno cura ogni giorno aspettando che la terra regali i suoi frutti. "Al nido Raggio di Sole il coinvolgimento attivo delle famiglie è di fatto uno dei punti cardine del progetto educativo. - commentano - La partecipazione di genitori e familiari caratterizza infatti le attività laboratoriali pomeridiane - in cui grandi e piccini realizzano insieme piccoli progetti e i genitori possono sperimentare la quotidianità dei loro bimbi al nido – ed è stata rilanciata anche in occasione della passeggiata con i risciò lungo la pista ciclabile per la Festa del Papà, nel corso della Festa di Natale, e verrà proposta in tante altre iniziative di prossima realizzazione".