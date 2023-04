Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro: con il SEI-CPT di Imperia un incontro con gli studenti

In occasione della “Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro”, il SEI-CPT di Imperia ha organizzato un incontro formativo/informativo tra gli allievi degli Istituti Secondari Superiori e i rappresentanti Tavolo Tecnico Sicurezza Provinciale. Hanno partecipato all’incontro oltre al Presidente del S.E.I.-C.P.T. Ing. Andrea Veneziano e al Vice Presidente Geom. William Amoretti i rappresentanti di: INAIL, INL, U.O.P.S.A.L, ASL1, Area Sicurezza S.E.I.-C.P.T., Ordine Ingegneri, Ordine Architetti, Collegio Geometri, Ordine Periti, Ordine Tecnici Ambientali e Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza Territoriali, gli allievi Tecnici Cat dell’I.I.S G. Ruffini, gli allievi TermoTecnici dell’I.I.S. G. Marconi e gli allievi dei percorsi Iefp per Operatore edile e Termoidraulico del SEICPT.



Questa Giornata Mondiale è stata istituita dall’Organizzazione internazionale del lavoro nel 2003. Si tratta di un importante appuntamento di riflessione per i lavoratori, i datori di lavoro, le organizzazioni datoriali e sindacali, governi ed Enti di tutto il mondo, finalizzata ad approfondire le varie problematiche legate all’importanza della prevenzione degli infortuni e delle malattie in ambito lavorativo. Il SEI-CPT Scuola Edile di Imperia – Comitato Paritetico Territoriale, riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della prevenzione e della sicurezza e proprio per questo, ha messo in atto da diverso tempo iniziative con lo scopo di divulgare le attività svolte per costruire una cultura, sempre più positiva, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, coinvolgendo tutti i soggetti istituzionali e non che a vario titolo sono interessati al tema.

"E’ stata - commenta Francesco Castellaro Direttore del SEI-CPT di Imperia - una giornata molto positiva e partecipata dove abbiamo fatto incontrare le istituzioni e gli ordini professionali con i giovani studenti del settore delle costruzioni. Penso che sia indispensabile, per riuscire a infondere una profonda cultura della sicurezza partire dalle scuole che formeranno i professionisti di domani. Insegnare e far capire ai giovani cos’è la sicurezza sul lavoro può essere la marcia in più per creare generazioni con maggior consapevolezza dei rischi e delle modalità corrette per gestire il mondo del lavoro del futuro.Ringrazio tutti i componenti del Tavolo Tecnico Sicurezza sul Lavoro che hanno permesso di organizzare questa giornata, gli studenti e gli insegnanti che hanno partecipato e i loro Dirigenti scolastici che hanno aderito alla nostra iniziativa".