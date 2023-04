Al Ruffini di Imperia gli Stage del progetto 'Futuro PNRR M4M1' dell’Università di Genova (Foto)

Si sono conclusi ieri mattina, al Ruffini di Imperia, gli stage del Progetto Futuro-PNRR dell’Università di Genova. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha destinato risorse agli Atenei per azioni di orientamento attivo nella transizione scuola-università.

Le risorse sono destinate a corsi di orientamento per le studentesse e gli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti di istruzione superiore da realizzarsi nel quadriennio 2022-2026. L’Istituto Ruffini è stato l’unico istituto su Imperia a beneficiare di questa eccezionale opportunità nel primo anno scolastico di attivazione. Il Dipartimento di Architettura e Design di UniGe ha offerto uno stage sul tema 'Conoscere le trasformazioni del territorio urbano e conservare/valorizzare le tracce storiche' agli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo per Geometri, ora denominato Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT), svoltosi presso la sede di Genova; il Dipartimento di Economia ha realizzato uno stage presso il Polo Universitario Imperiese dal titolo 'Strategie e criteri per prendere decisioni. Come la matematica può aiutare a migliorare le nostre scelte', al quale hanno partecipato gli studenti delle classi quarta e quinta dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (SIA).

Le attività sono state progettate in stretta sinergia con il referente per l’orientamento in uscita Prof.ssa Alberta Schettino e la Referente PCTO Prof.ssa Gisella Rosso, ed i referenti dei due corsi CAT e SIA del Ruffini, Prof. Mattia Rebaudo e Prof. Marco Oreggia, e si sono concluse con le lezioni di orientamento 'trasversale', il 25 e il 26 aprile.