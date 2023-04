Università telematica: dopo due anni e mezzo riprendono gli esami in presenza all'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia

Con la fine dello stato di emergenza, durato oltre due anni e mezzo, all'Istituto Galileo Galilei di Arma di Taggia sono ripresi gli esami in presenza. Come già anticipato negli articoli precedenti, da diversi anni l'Istituto Galileo Galilei ospita il Polo accademico dell'Università “Niccolò Cusano” e iscriversi, rappresenta la soluzione ideale per coloro che non hanno modo di trasferirsi in una delle tante città universitarie per motivi personali o lavorativi.

Questa università telematica ti permette di studiare in modo flessibile, adattando il tuo percorso formativo alle tue esigenze personali e con la possibilità di accedere ai materiali didattici 24 ore su 24. Qui gli studenti possono decidere autonomamente quando seguire le lezioni e per quanto tempo, avendo la flessibilità di prendersi una pausa quando necessario. Inoltre, possono godere della disponibilità di un tutor personale, pronto ad intervenire per risolvere problemi di natura tecnica e didattica, avere la possibilità di sostenere gli esami vicino a casa senza spese di trasferimento e la mancanza di costi per l’acquisto dei testi (slide, moduli, lezioni con test di autovalutazione sono sulla piattaforma). L’offerta formativa tiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro cercando di fornire tutti gli strumenti necessari ad entrarvi.

Sono disponibili ben 44 corsi di laurea, in differenti aree di formazione. Tutti i corsi di laurea (laurea breve o di I Livello) sono triennali (esclusa Giurisprudenza, quinquennale obbligatorio) e si può successivamente completare il biennio di specializzazione con il conseguimento finale della Laurea Magistrale (laurea quinquennale o di II Livello).

Gli esami sono tutti sostenibili con una prova scritta - per un totale di 9/10 sessioni annuali - presso la sede di Arma. Inoltre è possibile effettuare gratuitamente il riconoscimento dei crediti nel caso di una precedente esperienza universitaria.

Si ricorda che la struttura è un punto di riferimento anche per chiunque voglia concludere il proprio corso di studi delle scuole medie e superiori.

Per ulteriori informazioni potrai recarti direttamente all'Istituto G.Galilei ad Arma di Taggia, in via Stazione 6, oppure chiamare in Segreteria allo 0184 42233, visitare il Sito o scrivere una mail: imperia@unicusano.it / istitutoggalilei@yahoo.it, referente Barbara,( tel. 339/7811458).