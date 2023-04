Dalla Messa alla Mensa: la ricetta delle 'Casarecce al Brusso' di don Enrico Giovannini, parroco di Rezzo (Video)

CASERECCE AL BRUSSO di don Enrico Giovannini, parroco di Rezzo

INGREDIENTI (4 persone)

200 g di caserecce

200 g di Brusso (formaggio)

150 g di panna fresca

1/2 bicchiere di latte

100 g di nocciole sgusciate

1 cucchiaino di miele allo zafferano

1 spicchio di aglio

2 cucchiai di olio evo

PREPARAZIONE

1 Mettete l'acqua sul fuoco e portare ad ebollizione. Salate. Buttate la pasta.

2 In un padellino, rosolate lo spicchio di aglio privato dell'anima con 2 cucchiai di olio evo. A rosolatura completata, togliete l'aglio.

3 Aggiungete il Brusso e stemperate a fuoco basso senza formare grumi, aggiungendo il latte a piccole riprese. Completate con la panna e togliete dal fuoco.

4 A parte, tostate le nocciole e pestatele in un mortaio riducendole in granella.

5 Saltate la pasta nella padella con la salsa; impiattate completando con la granella di nocciola e un filo di miele allo zafferano.