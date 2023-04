Chiara Cerri “La fermata permanente ad Arma di Taggia dell’IC 505 strategica per tutta la riviera”

Sarà discussa domani, nel corso del Consiglio regionale, l’Ordine del Giorno presentato dalla prima firmataria Chiara Cerri e dai consiglieri della Lista Toti relativo alla fermata supplementare del treno IC 505 alla stazione di Arma di Taggia. Già attiva, ma con termine a giugno, la richiesta vuole prolungarne la fruizione a tutto l’anno: “Dopo qualche mese rispetto alla nostra istanza, siamo giunti finalmente all’approvazione di quella che sarà tappa fondamentale per garantire un afflusso turistico facilitato anche nei periodi di maggior interesse” afferma la consigliera Chiara Cerri “In molti hanno poi cercato di replicare la nostra proposta per altre mete, ma noi abbiamo voluto andare oltre”.

La Consigliera Cerri aveva infatti già scritto il 24 novembre a Ferrovie di Stato per vagliare la possibilità ricevendo una risposta alla nota in cui si legge: “[…] confermiamo l’avvenuta attivazione della fermata di Taggia Arma a partire dallo scorso dicembre 11 dicembre. Al riguardo, si rappresenta che l’intera offerta Intercity rientra nel perimetro del Contratto di Servizio stipulato tra Trenitalia ed i Ministeri Committenti (MIT e MEF) e che, conseguentemente, la programmazione dei servizi […] ed ogni possibile modifica alla stessa, deve essere preventivamente richiesta al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in qualità di Committente del Servizio. Al suddetto Ministero va pertanto indirizzata l’eventuale richiesta di prosecuzione di questo servizio anche dopo l’11 giugno, data del prossimo cambio d’orario estivo, premesso che, sarà comunque nostra cura monitorare lo stato di frequentazione al fine di avere elementi utili per valutarne l’eventuale rinnovo”.

“Pasqua ed il ponte del 25 Aprile sono stati due test importanti che hanno dimostrato la necessità del prolungamento del servizio di fermata a Taggia. Sommandosi a quanto accaduto anche nel periodo invernale, ho ritenuto tutto l’anno possa risultare interessante per la scelta di una fermata permanente. Senza dimenticare come Taggia sia un punto strategico per raggiungere la Valle Argentina ed i Comuni limitrofi ed abbia anche grande disponibilità di parcheggi gratuiti che la favoriscono come punto di collegamento determinante. Siamo dunque certi di ottenere l’appoggio dell’assessore Sartori e il conseguente ok da Ministero e FS” conclude la Cerri.