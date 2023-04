Ventimiglia: eventi e teatro nei musei per celebrare la primavera e il via alla stagione turistica

Il Comune di Ventimiglia in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Liguria e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, celebra la primavera e l’avvio della stagione turistica intemelia con eventi e rappresentazioni teatrali nei tre musei archeologici della città.

“La valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale cittadino - spiega il Commissario Straordinario Dottor Samuele De Lucia - costituisce uno dei presupposti per il rafforzamento del senso di appartenenza dei ventimigliesi al loro territorio, oltre che un potente volano turistico ed economico. Di qui nasce l’idea di Primavera… che spettacolo! mini rassegna che unisce idealmente i tre Musei cittadini con un filo rosso di divertimento, fiabe e teatro. Tre momenti rivolti a tutti, ma soprattutto ai più piccoli, volti a far scoprire la ricchezza e la bellezza del nostro patrimonio archeologico e dei suoi musei”.

La rassegna inizia sabato al Teatro romano dell’area archeologica di Nervia dove alle 17,30 verrà messa in scena, a cura del Teatro Cattivi Maestri di Savona la fiaba Il Gigante Egoista, tratta The Selfish Giant celebre racconto di Oscar Wilde appartenente alla raccolta Il principe felice e altri racconti, spettacolo per i più piccoli che fa comprendere l’importanza della natura e della condivisione.

Continua con un altro spettacolo per bambini e famiglie sabato 6 maggio presso il Museo preistorico del Balzi Rossi dove alle 17,00 verrà rappresentato Un mare di pirati, con Alessandro Tacconi e Maria Carolina Nardino, fiaba che evoca la potenza e la suggestione del mare che lambisce il museo.

Si chiude domenica 7 maggio presso il Museo civico archeologico Girolamo Rossi dove alle 17 il maestro Vincenzo Bocciarelli realizzerà il recital artistico teatrale Volando nei cieli d’Italia sulle ali dell’arte.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.