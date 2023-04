Verso le elezioni ad Imperia: visita di Imperia Rinasce a Costa d'Oneglia "Strade nel degrado" (Foto)

“Domenica mattina abbiamo visitato Costa d’Oneglia e nella piazza della Chiesa abbiamo avuto modo di parlare con gli abitanti. Le problematiche che i cittadini ci hanno mostrato sono esattamente le stesse delle altre frazioni della città”.

Interviene in questo modo Imperia Rinasce, che prosegue: “In particolare, le lamentele riguardano le pessime condizioni in cui versano le strade, soprattutto davanti al Circolo Belgrano e la mancata pulizia e sfalcio del borgo, attività lasciate alla buona volontà di chi vive nel paese. Dato che la questione della pulizia caratterizza tutta la città, ci domandiamo come sia regolamentato il servizio dal contratto con l’impresa che gestisce la raccolta rifiuti e se vengano fatti controlli sulla sua regolare esecuzione”.

“Le elezioni del 14 e 15 maggio – termina IR - sono l’occasione per migliorare la propria città e iniziare di nuovo a prendersene cura”.