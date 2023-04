Ventimiglia: festival delle bande, duro attacco di Sismondini "Dove era Tiziana Panetta nel 2020?"

“Dopo aver assistito all’evento, organizzato dalla Banda della città di Ventimiglia, mi sento di dover intervenire. Il candidato sindaco Panetta osanna oggi, a 20 giorni dalle elezioni, la Banda Città di Ventimiglia, dopo aver fatto in modo di ostacolarne l'attività per ben tre anni”.

Sono le parole del candidato a sindaco Gabriele Sismondini, che prosegue: “È nella memoria di tutti il bando indetto nel 2020 dalla precedente amministrazione, cui Panetta faceva parte, per selezionare un solo ente cui affidare tutti i concerti e i servizi musicali cittadini. Il risultato era stata l'esclusione della storica Banda Città di Ventimiglia da ogni attività musicale e da ogni contributo per il periodo di tre anni, rischiando la chiusura con l'affidamento esclusivo ad un'altra associazione. A nulla erano valsi gli accorati appelli per garantire un'offerta musicale più ampia alla città e per salvaguardare la storica Banda Città di Ventimiglia, con una tradizione di oltre cento anni, amata dai cittadini anche per la sua attività a titolo gratuito ed il suo impegno sociale per includere giovani in difficoltà”.

“Dove era Panetta quando il ‘lavoro encomiabile’ della storica associazione – termina Sismondini - veniva calpestato senza alcun rispetto per la sua storia? Non bastano due foto ed una frase di apprezzamento in vista delle elezioni. Siamo felici di vedere che la Banda è ancora in attività e che anzi, abbia preparato una bellissima mostra e organizzato un grande evento. Noi vogliamo dire a gran voce che la nostra coalizione è sempre stata favorevole a sostenere tutte le realtà bandistiche cittadine in egual misura”.