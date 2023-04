Imperia, Rita Elena (Insieme): “ogni anno si celebrano la libertà, la forza e il coraggio di chi ha combattuto”

"Per volere una cosa ci vuole coraggio, e le donne e gli uomini che cha hanno fatto la resistenza lo hanno avuto. Il 25 Aprile è un giorno di commemorazione dove ogni anno si celebrano la libertà, la forza e il valore di chi ha combattuto, e delle migliaia di civili che con celato sostegno hanno aiutato la resistenza. Non dimentichiamo chi siamo e da dove veniamo, la nostra storia".

Sono le parole di Rita Elena, candidata alle prossime elezioni nelle liste che sostengono Claudio Scajola. "La storia dell’Italia - prosegue - è anche quello che siamo diventati. Proteggiamo sempre la nostra libertà ricordando chi ha lottato, e quanto ha sacrificato affinché potessimo ottenerla. La libertà è di chi si batte ogni giorno sapendo ciò che vuole. La festa di Liberazione riguarda tutti noi, anche se non siamo stati li a viverla sulla nostra pelle, il 25 Aprile ci rammenta chi siamo veramente, ricordandoci come anche le cose che oggi ci sembrano più scontate, in realtà, siano state ottenute con forza e coraggio. Siamo un popolo che si è battuto con intrepido valore per ottenere quello di cui aveva bisogno. La liberazione da un regime totalitario e oppressivo. Il 6 luglio 1979 alla Provincia di Imperia è stata concessa la Medaglia d’Oro al Valor Militare, consegnata il 16 novembre 1980 dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Un onore immenso per tutti noi, perché fino a quel giorno le medaglie d’oro erano state consegnate solo a città come Genova e Savona e questo fatto sanciva che nella nostra provincia tutti avevano partecipato alla lotta".