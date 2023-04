Imperia Rinasce replica all'assessore Roggero: "Teatro Cavour ancora chiuso, perchè non adottare il progetto Capacci?"

"Adottando il progetto Capacci la città avrebbe speso di meno e riaperto il teatro con diversi anni di anticipo".

La campagna elettorale si sposta intorno al Teatro Cavour e Imperia Rinasce che sostiene la candidatura a sindaco di Ivan Bracco replica all'assessore Marcella Roggero circa la riapertura del polo culturale. "Al di là di quello che può pensare l’assessore alla cultura, non attacchiamo l’amministrazione Scajola per il gusto di farlo e quando qualcosa è fatto bene siamo i primi a riconoscerlo. I lavori del teatro Cavour sembrano essere stati realizzati con la cura dovuta d’altra parte otto anni sono un periodo più che sufficiente per curare il restauro di un edificio ma se lo sono ce lo dimostrerà soltanto il tempo".



"Ci sarebbe piaciuto basare la campagna elettorale sul nostro programma che è ricco e studiato sulle esigenze dei cittadini, ma abbiamo notato diverse cose realizzate in modo non opportuno e non trasparente e, siccome si tratta di un fatto pubblico e non privato che riguarda tutta la città, siamo stati costretti a denunciarlo. - proseguono - Tornando al teatro Cavour, l’amministrazione Capacci aveva già pronto il progetto per riaprire il teatro. Un progetto realizzato con grande semplicità ma con grande funzionalità che avrebbe permesso di riaprire il Cavour con diversi anni di anticipo. Un progetto che forse è stato ritenuto troppo semplice e “non all’altezza”. Ma all’altezza di chi? Di cosa? Degli imperiesi o di un’amministrazione che ha fatto dell’autocelebrazione il proprio segno distintivo? Il Cavour potrà anche diventare un nuovo Regio o un nuovo San Carlo ma resta il fatto che ne siamo rimasti senza per otto lunghi anni e generazioni di bambini non sono mai entrati nel loro teatro. Le parole stanno a zero e quello che conta sono i fatti".

"Lo stesso Scajola ha affermato che “una città senza il suo teatro è orfana” ma ha lasciato che Imperia restasse senza il Cavour per tutta la durata del suo mandato senza preoccuparsi di informare i cittadini dei motivi alla base dei ritardi nei lavori ma d’altra parte non li ha mai spiegati ai consiglieri dell’opposizione perché avrebbe dovuto farlo con i cittadini? - si chiedono - Né ha pensato di dotare la città di uno spazio alternativo. “Il perdurare della pandemia ha avuto pesanti ripercussioni” dice sempre l’assessore ma in realtà, superati i primi mesi dell’emergenza tutte le ditte che in Italia gestivano appalti pubblici hanno lavorato a pieno ritmo, tranne quelle del Cavour, ovviamente!"



"La direzione dei lavori è stata cambiata e quella attuale, l’unica che abbia lavorato seriamente ci sembra capire dalla risposta piccata della Roggero, ha preso servizio solo a febbraio del 2021. Quindi la giunta Scajola ha lasciato gestire per tre anni il restauro senza intervenire a qualcuno che non ne era all’altezza?

Non ci è sfuggito nemmeno il pannello finale indicante i finanziamenti ottenuti, come suggerisce sempre l’assessore, ma continuiamo a essere convinti che adottando il progetto Capacci la città avrebbe speso di meno e riaperto il teatro con diversi anni di anticipo. A volte la semplicità è la cosa migliore ma la semplicità è un concetto che non appartiene all’attuale amministrazione che le ha preferito progetti faraonici di lunga realizzazione" - concludono da Imperia Rinasce.