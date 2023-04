Sanremo: la programmazione degli spettacoli al Teatro Ariston previsti per il mese di agosto

Continua la stagione dei festeggiamenti dei 60 anni del teatro Ariston con gli spettacoli di agosto

Venerdì 4 agosto 2023 ore 21.30 CAVEMAN - L' uomo delle caverne con Maurizio Colombi

È l’argomento che non passa mai di moda, il soggetto più intramontabile di discussione e di confronto: l’eterno incontro/scontro tra uomo e donna, le manie, i difetti tra i lui e le lei, i differenti modi di pensare e agire, le caratteristiche che contraddistinguono “x” e “y”. Un tema vecchio come il mondo.

Il monologo, nato oltreoceano negli States con il nome Defending the Caveman, tradotto in più di 15 differenti lingue ed esportato in 30 paesi nel mondo, è già stato visto da oltre 10 milioni di spettatori. Questo sguardo preistorico alla battaglia dei sessi è uno studio umoristico che affronta le dinamiche di coppia, spingendo, con forte impronta ironica, sulle incomprensioni tra uomo e donna e su come tali differenze possano creare fraintendimenti.

È prima di tutto la capacità di ‘identificarsi’ nelle storie che scatena le risate della gente. ’opera teatrale originale, scritta da Rob Becker, commediografo e protagonista della versione statunitense, è frutto di tre anni di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia, ed è stata portata sul palco per la prima volta nel 1995 allo Helen Hayes Theater di New York, diventando, dopo 2 anni e 702 performances, il monologo di più longevo nella storia di Broadway.

La versione italiana è interpretata da un sorprendente Maurizio Colombi, attore, cantante nonché regista del record di incassi Peter Pan, il Musical e del tanto atteso We Will Rock You, il musical interamente dedicato ai Queen. Alla sua decima stagione in Italia, Caveman continua a riscuotere un successo dietro l’altro diffondendosi a macchia d’olio, come un vero e proprio fenomeno. Basti pensare che ha raggiunto circa 50.000 spettatori a Milano, una cifra destinata ad aumentare di stagione in stagione.

Prezzi di ingresso: platea € 27,00+3,00 prevendita - € 22,00+3,00 prevendita - galleria € 22,00 +2,00 prevendita € 18,00+2,00 prevendita - € 15,00 + 2,00 prevendita – ridotto 50% ragazzi fino a 14 anni

Martedì 8 agosto 2023 ore 21.30 l’Associazione Ritorno all’Opera presenta Singing Musical

Affascinante viaggio musicale nel mondo del musical, dai primi esempi di inizio Novecento ai giorni nostri. Due meravigliose voci pop, una band ritmica e un quartetto d’archi ci guideranno in questo percorso che ci ammalia da oltre un secolo. Solisti Max Di Lullo e Daniela Placci, Band ritmica Sonic Factory Band con il Quartetto Le Muse diretto dal Maestro Andrea Albertini.

Prezzi di ingresso: platea € 27,00+3,00 prevendita 22,00+3,00 prevendita - galleria € 22,00 +2,00 prevendita € 18,00+2,00 prevendita € 15,00 + 2,00 prevendita - ridotto 50% ragazzi fino a 14 anni

Sabato 12 agosto alle ore 21.30 Maurizio Lastrico ritorna sul palco del teatro Ariston con il suo spettacolo “Lasciate ogni menata voi che entrate”

Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono il frutto della sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delle parrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole (dell’obbligo e di recitazione), la campagna e la città. In questo monologo non mancheranno i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Proporrà inoltre le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto.

Prezzi di ingresso: platea € 37,00+3,00 prevendita 32,00+3,00 prevendita - galleria € 30,00 +2,00 prevendita € 25,00+2,00 prevendita

Mercoledì 16 agosto ore 21.30 Gala di Danza omaggio a Rudolf Nureyev a trent’anni dalla scomparsa del genio ribelle.

In scena passi a due del repertorio classico come Il lago dei cigni, Lo Schiaccianoci, Diana e Atteone, Don Chisciotte, Le Corsaire, La Bella Addormentata nel bosco portati in scena da primi ballerini e solisti: Maria Gogonea, Razvan Cacoveanu, Martina Dall’Asta, Leonard Cela, Valentin Stoica, Amvra Cristina Brado, Emma Castellani, Leonardo Lijkollari, Victor Finnaurini. Lo spettacolo andato in scena a febbraio 2023 al teatro Arcimboldi di Milano torna ad emozionare il pubblico.

Prezzi di ingresso: platea € 35,00+3,00 prevendita € 30,00+3,00 prevendita - galleria € 30,00 +3,00 prevendita € 25,00+2,00 prevendita € 20,00+2,00 prevendita

Sabato 19 agosto ore 21.30 Andrea Pucci con il nuovo spettacolo “Pucci Summer Tour”

Lo spettacolo estivo di Andrea Pucci sarà un viaggio nel divertimento puro, frizzante, elettrico con il coinvolgimento del pubblico, accompagnato dalla sua band. Un eventi tutto da scoprire.

Prezzi di ingresso: platea € 53,00+8,00 prevendita - € 50,00+7,50 prevendita - € 45,20+6,80 prevendita - galleria € 45,20+6,80 prevendita - € 40,00+6,00 prevendita - € 34,80+5,20 prevendita. Prevendita aperta

Giovedì 24 agosto ore 21.30 Diego Basso plays Queen

Il Maestro Diego Basso, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy, porta in palcoscenico i brani del gruppo rock inglese riarrangiate per orchestra ritmico sinfonica. Tra i brani appositamente scelti per il concerto non mancheranno gli inni rock “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, le canzoni d’amore “Somebody to love” e “These are the day of our lives” e “The Show Must Go On”.

Prezzi di ingresso: platea € 45,00+4,00 prevendita - € 40,00+4,00 prevendita - € 35,00 + 4,00 prevendita - galleria € 35,00+4,00 prevendita - € 30,00+3,00 prevendita - € 25,00+3,00 prevendita. Prevendita aperta

Lunedì 28 agosto appuntamento con il cabaret con l’unica tappa ligure di “Comedy Ring”

COMEDY RING è un format originale della SM MANAGAMENT in cui i comici di Zelig, Colorado, Camera Café ed Eccezionale Veramente si sfidano sul palco per vincere la corona più ambita ovvero le risate e gli applausi del pubblico che alla fine è il solo vero vincitore. COMEDY RING ha già un lungo e fortunato Tour alle spalle nei migliori Teatri di tutta la penisola, Tour che continua con sempre maggiore successo. Una serata piena di risate e di divertimento con il coinvolgimento di grandi e piccini. Un Format nuovo nel mondo del Cabaret adatto per le famiglie.

Il cast artistico è formato da Max Cavallari, Beppe Braida, Pino Campagna, Stefano Chiodaroli e Max Pieriboni.

Prezzi di ingresso: platea € 35,00+3,00 prevendita - € 30,00+3,00 prevendita - galleria € 30,00+2,00 prevendita - € 25,00+2,00 prevendita - € 20,00+2,00 prevendita - ridotto 50% ragazzi fino a 14 anni

Martedì 29 agosto ore 21.30 Fabio Concato in concerto con il “Musico Ambulante tour teatrale”

Fabio Concato uno dei pochi cantanti italiani che ha una stretta familiarità con il jazz, per la sua caratteristica armonia musicale, proporrà un concerto improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto, un lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) ad oggi. Sarà l'occasione per ascoltare non solo i grandi “successi, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio che ha ormai 40 anni, ma non li dimostra affatto! Da quelle Storie di Sempre (1977, appunto) il pubblico ha subito compreso di avere a che fare con un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili: le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell'immaginario collettivo. “Domenica bestiale,di cui ricorre il quarantesimo anniversario, Fiore di Maggio, Guido piano, Rosalina”,” Sexi tango", “O Bella bionda", fino ai singoli dell'ultimo album, Stazione nord, Non smetto di aspettarti queste alcune delle canzoni del concerto (nel quale non mancheranno altre gradite sorprese) riproposte con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all'Artista. Un bel viaggio al centro del cuore e del cervello. Il repertorio viene riproposto con grande energia e complicità, assieme agli stessi musicisti che hanno contribuito alla realizzazione dell'album stesso: Ornella D Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

Prezzi di ingresso: platea € 35,00+3,00 prevendita - € 30,00+3,00 prevendita - galleria € 30,00+2,00 prevendita - € 25,00+2,00 prevendita - € 20,00+2,00 prevendita - ridotto 50% ragazzi fino a 14 anni

Biglietterie on line www.aristonsanremo.com o www.ticketone.it