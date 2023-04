Gianni Berrino (FdI): “Da Annunziata brutta pagina di servizio pubblico”

“Oggi Lucia Annunziata, ha scritto una brutta pagina del servizio pubblico televisivo. La faziosità politica messa in campo oggi, non è tollerabile per una televisione che è e deve essere di tutti. Accostare argomenti che nulla hanno a che fare tra loro come Cutro e il 25 aprile e usarli come strumento per dimostrare che in Italia con l’attuale Governo siano negati diritti, è intollerabile”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, componente la Commissione di Vigilanza Rai.