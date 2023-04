Fogna nel torrente a Montegrazie, sopralluogo di Imperia Rinasce: “Rivieracqua ha garantito un intervento”

“Siamo venuti a conoscenza di una situazione vergognosa che interessa la frazione di Montegrazie: nella parte finale del paese, in via degli Orti, la fogna sversa e scorre direttamente nel rio che attraversa il centro abitato. Questa condizione persiste da almeno dodici anni e nonostante le numerose segnalazioni degli abitanti non sono mai stati presi concreti provvedimenti”.

Così interviene il comitato elettorale di Imperia Rinasce che aggiunge: “Il nostro candidato sindaco Ivan Bracco, accompagnato dai candidati consiglieri Diego Bazzanella e Sara Balestra, si è recato sul luogo e dopo le sue sollecitazioni, Rivieracqua ha garantito un imminente intervento prima per un lavoro provvisorio e poi con un investimento di trentamila euro per risolvere definitivamente il problema. Le elezioni del 14 e 15 maggio sono l’occasione per migliorare la città”.