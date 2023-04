Imperia Rinasce sul concordato di Riviera Trasporti: “La situazione è allarmante”

“Abbiamo appreso con estrema preoccupazione che nei giorni scorsi il Tribunale di Imperia ha deciso di accettare la richiesta di rinviare l’omologazione del concordato riguardante la Riviera Trasporti che, prevista per il 17 aprile, è slittata al 20 luglio prossimo”.

Così interviene il comitato di Imperia Rinasce, che aggiunge: “La situazione è allarmante perché questi pochi mesi di ritardo potrebbero avere pesanti ripercussioni per l’azienda, per gli ex dipendenti e per il servizio pubblico che detta società è chiamata a svolgere. La situazione della Riviera Trasporti è estremamente delicata come abbiamo già denunciato in passato e i disservizi stanno aumentando soprattutto nelle frazioni dove, sempre più spesso, saltano le corse con notevoli disagi per gli studenti e le loro famiglie. Nell’esprimere la nostra solidarietà ai dipendenti vogliamo rassicurare, loro e i cittadini, che continueremo a monitorare costantemente la situazione anche per scongiurare il rischio che l’azienda venga ceduta a privati con gravi danni per l’intera comunità”.