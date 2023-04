Sanremo: parcheggio interrato di piazza Eroi, a una società di Ancona il compito di verificare il progetto

I lavori per la costruzione del parecchio interrato di piazza Eroi Sanremesi sono sempre sempre più vicini. Da un lato lo testimoniano le preoccupazioni dei commercianti del mercato, dall’altro le procedure burocratiche che in queste settimane non si sono mai fermate.

Nei giorni scorsi gli uffici di Palazzo Bellevue hanno completato l’affidamento per l’incarico di verifica del progetto a una società specializzata di Ancona, la ‘Progetto Costruzione Qualità PCQ’ che di recente si è occupata anche del ‘Palasalerno’ e dell’ospedale di Termoli. Sono 21 le aziende che si sono fatte avanti da tutta Italia, ma la ‘PCQ’ ha avuto la meglio con un ribasso del 76,08% sull’importo a base di gara di 62 mila euro circa.

Il Comune, quindi, spenderà circa 18 mila euro per procedere con la verifica del progetto, da svolgere in contemporanea con la redazione del progetto esecutivo da parte del concessionario. Un altro tassello in vista della posa della prima pietra.