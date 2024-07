Vallecrosia, rami di pino pericolanti: al via i lavori per la messa in sicurezza (Foto)

Rami di pino pericolanti in via San Rocco a Vallecrosia. Hanno preso il via, questa mattina, i lavori per la messa in sicurezza degli alberi interessati.

Un'intervento preventivo fondamentale per garantire la tutela e la sicurezza pubblica messo in atto dal Comune in seguito a diverse segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per aver notato alcuni rami piegati e pericolosi. Sul posto sono intervenuti il consigliere comunale Denis Perrone, gli addetti ai lavori e la polizia locale.

Per consentire l'intervento in totale sicurezza è stato deciso di istituire il senso di marcia alternato e il divieto di sosta in alcuni parcheggi di via San Rocco. "Stiamo controllando i pini" - fa sapere il consigliere comunale Denis Perrone - "Ci scusiamo per possibili disagi".