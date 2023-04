Sanremo: 450 alunni in piazza Borea d'Olmo per l'incontro con la Polizia Locale (foto)

Nell’ambito dell’attività di educazione stradale, la Polizia Locale di Sanremo ha organizzato uno spettacolo sul tema della sicurezza, in collaborazione con il Teatro dei Mille Colori di Salvatore Stella e il Teatro Erba Matta.

Una speciale rielaborazione della favola di Cappuccetto Rosso, diventato "Caschetto rosso", per sviluppare temi inerenti la strada e i suoi pericoli: il viaggio nel bosco è la metafora del circolare in uno spazio urbano, con semafori, marciapiedi, veicoli e conducenti che non sempre rispettano le regole, come ad esempio il lupo cattivo.

Il tutto arricchito da musiche cantante e suonate dal vivo e coinvolgimento corale di Daniele Debernardi.