Zarbano: “Anticipazioni di cassa e... principi della finanza pubblica secondo il corpo docente”

“La filosofia della lista ‘Imperia Senza Padroni’ è quella dell'ascolto. Alla luce di questa peculiarità, siamo attenti a tutto quanto ci viene sottoposto”.

Lo ha detto il candidato sindaco Luciano Zarbano. “A chi si erge a ruolo di docente – prosegue - rivolgendo inviti ad andare a scuola in merito ai principi della finanza pubblica ricordiamo solo un passaggio: ‘L'uso eccessivo delle anticipazioni di tesoreria è indice di una persistente e grave crisi di liquidità che suscita seri dubbi sull'effettiva sostenibilità delle spese e sul mantenimento degli equilibri e determina per un Comune un conseguente aggravio di bilancio costringendolo a sopportare il costo degli interessi passivi’. Evitando di trasformare l'argomento in uno stucchevole e inutile dibattito da ring, ci limitiamo a suggerire al corpo insegnante di rileggere le lettere della Corte dei Conti e magari di riflettere sul fatto di chi fa ‘finanza creativa’, così… chiediamo per un amico”.