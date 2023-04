Sopralluogo di 'Imperia Rinasce' alle Ferriere "Troppa trascuratezza, serve più manutenzione"

"Prosegue il nostro giro attento per la città, per conoscerne i reali problemi e ascoltare i bisogni e le proposte della cittadinanza. Abbiamo visitato la zona delle Ferriere e quello che abbiamo notato è una generale trascuratezza dovuta alla mancanza di manutenzione basilare. Le strade e i marciapiedi sono dissestati e molti disservizi riguardano la pulizia che è carente, infatti ovunque si trovano sporcizia ed erbacce".

Interviene in questo modo 'Imperia Rinasce', dopo il sopralluogo messo in atto alle Ferriere. "Il quartiere è molto vivo e popolato - prosegue - ma è ancora relegato a una condizione periferica. Come per le altre zone non centrali della città, è completamente assente un progetto che ne preveda il coinvolgimento in iniziative commerciali, culturali o di intrattenimento, come ad esempio manifestazioni o mercatini. Considerata la vicinanza al Parco urbano e alla nuova ciclabile riteniamo fondamentale valorizzare e migliorare la vivibilità anche di questo quartiere".