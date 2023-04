Santo Stefano al Mare: iniziata l’attività per il ripascimento delle spiagge, l’Assessore Piccirilli "Interventi per migliorare il nostro litorale”

A Santo Stefano al Mare sono in iniziate le attività per preparare le spiagge alla stagione estiva, dai ripascimenti allo sgombro di materiali che non permetterebbero la balneazione.

“Il turismo balneare è un settore fondamentale per Santo Stefano al Mare - afferma l’assessore Donato Piccirilli – e, come amministrazione, ci siamo attivati per preparare le spiagge alla stagione estiva. A Santo Stefano al Mare ha un litorale variegato, dalla sabbia, a granulati diversi alle scogliere e ben il 50% è pubblico ed è fondamentale che questa parte di costa sia curata e pronta a ospitare turisti e cittadini. In particolare abbiamo iniziato le opere a Santa Caterina, una spiaggia duramente colpita dal maltempo, che stiamo ricostruendo”.

A seguire e organizzare i lavori è Claudio Benveduto in qualità di consulente esterno: “Sono anni che stiamo lavorando per migliorare le caratteristiche delle spiagge di Santo Stefano al Mare, programmando ripascimenti stagionali sistematici, migliorando la vivibilità della spiaggia, andando incontro alle esigenze di cittadini e turisti”.