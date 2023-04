Prime Quality e Istituto Alberghiero portano i sapori della provincia di Imperia al Salone del Mobile di Milano

L'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia e la Prime Quality di Sanremo alla conquista del Salone del Mobile di Milano. L'azienda ha recentemente inaugurato un nuovo centro di produzione sui navigli milanesi ed ha ottenuto la gestione di due degli spazi più prestigiosi e cool del fuori Salone: Terrazza Martini e la zona del Castello Sforzesco. In particolare in quest'ultima location è stata installata la serra, di Privitera, già vista nella matuziana villa Nobel.

Accoglienza, cucina, pubbliche relazioni, sono alcuni degli elementi di questa esperienza formativa che accompagnerà i quindici studenti ingaggiati dalla Prime Quality. "Una occasione unica per i nostri ragazzi, un gran lavoro e prima di tutto una fantastica opportunità di crescita per loro. - ci racconta il prof. Valter Gaiaudi, curatore dell'attività per l'Istituto Alberghiero - Proseguiamo la collaborazione con l'azienda nell'ambito del progetto 'Impresa Simulata'. Abbiamo coinvolto i nostri ragazzi in tutti i passaggi dell'organizzazione delle serate per la settimana al Salone del Mobile: dalla progettazione dell'esperienza, passando per la scelta dei materiali come le stoviglie e dei prodotti, così come delle apparecchiature necessarie".

Come sta andando? "Davvero bene, i ragazzi sono entusiasti e carichi nonostante l'importante mole di lavoro e i ritmi diversi rispetto a qualsiasi altra attività provata fino ad oggi. - risponde Gaiaudi - Questa può essere una nuova opportunità dalla nostra scuola e di lavoro per questi giovani. Non è scontato e se siamo qui è giusto ringraziare la nostra dirigente scolastica Maria Grazia Blanco e la DSGA Nicoletta Carassale e naturalmente Gianmaria Leto (AD di Prime Quality) che si è ancora una volta fidato di noi e ha accolto e curato i nostri studenti, tra l'altro mettendo a loro disposizione tutte le camere del suo OstelZZZ a Milano. Con questa esperienza il nostro Istituto esce fuori dalla Liguria e arriva in una città come Milano che ha già due scuole alberghiere prestigiose. Stiamo alzano davvero il livello".

Che cosa proporrete al pubblico del Salone? "I prodotti della nostra terra, proposti in una chiave adatta a questo contesto, dove peraltro i ragazzi saranno anche a contatto con chef famosi del capoluogo lombardo, per una esperienza formativa a 360 gradi. Ci dedicheremo molto al finger, quindi, pensiamo ad esempio al nostro brandacujun, servito però all'interno di un cannolo oppure ad una eccellenza come il gambero rosso di Sanremo, nei risotti ma anche come ripieno in un gyoza (un tipo di raviolo della cucina orientale) accompagnato dalle nostre zucchine trombette".