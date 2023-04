Vallecrosia, Biasi: "Oltre 2 milioni di euro per riqualificare la piazza dell’ex mercato dei fiori" (Foto e video)

“2 milioni e 400mila euro per riqualificare la piazza dell’ex mercato dei fiori. Abbiamo trovato i soldi per poter mettere a posto tutta quest’area e ne siamo contenti” - annuncia il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi parlando dell’intervento di rigenerazione urbana previsto per l'area dell’ex mercato dei fiori.

“Appena eletti ci siamo resi conto che se non ci dotavamo di progettualità che potesse poi essere finanziata non avremo potuto riqualificare zone grandi come questa, che sono in uno stato, ereditato, di difficoltà urbanistica e di arredo urbano” - dice il primo cittadino - ”Identificano quanto è importante il ruolo della programmazione dell’azione amministrativa. Nel nostro bilancio comunale non ci sono somme che permettono una riqualificazione di aree così vaste. Con il bando di rigenerazione urbana nazionale, che metteva insieme i comuni sotto i 15mila abitanti ma la sommatoria di essi doveva sorpassare tale cifra, abbiamo, insieme ai comuni di Camporosso, Ospedaletti e Isolabona, lavorato su un progetto di riqualificazione della piazza dell’ex mercato e di piazza d’Armi. Con questo progetto siamo i primi in Regione Liguria, quindi, sicuramente nella prosecuzione dell’attività amministrativa anche quest’area sarà completamente riqualificata grazie a questo bando di cinque mesi fa”.

Oltre alla completa riqualificazione della piazza dell’ex mercato dei fiori verrà abbattuta anche una casa fatiscente. “I proprietari di una casa vecchissima e vetusta, così da sempre, hanno presentato un progetto di edilizia privata, il piano casa, che ne prevede la demolizione e lo spostamento in altro sito” - fa sapere Biasi.

Infine, verrà costruito un punto di informazione turistica. “Il Civ, grazie anche all’impegno di coordinamento del sottoscritto e dell’assessore Biancheri, ha ottenuto circa 200mila euro di finanziamenti per sviluppare progetti di crescita turistica e promozionale proprio dove c’è un battuto di cemento" - svela il sindaco Biasi - “Lì sopra il Civ realizzerà un chiosco nuovo e moderno che sarà il punto turistico e di ricezione delle istanze di tutti coloro che vengono a vivere le esperienze turistico-commerciali della città”.