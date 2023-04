Sanremo: ultimi giorni per visitare la mostra “Mondo vegetale, opere d'arte viventi. Erbe ed erbari”

Ultimi giorni per poter visitare l'Erbario di Marco Damele in esposizione alla mostra “Mondo vegetale, opere d'arte viventi. Erbe ed erbari”, presso la chiesa luterana di corso Garibaldi a Sanremo, in collaborazione tra Italia Nostra Ponente ligure, “Associazione Amici di Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino” e la comunità evangelica Luterana di Sanremo.

La mostra è costituita da erbari di flora locale con piante tossiche, edibili e aromatiche ed una sezione di erbari storici della collezione di Marco Damele, botanico di Camporosso, Imperia.

È dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Mario Calvino a Sanremo e grande naturalista di fama internazionale, cresciuto con il figlio Italo e diventato il personaggio di un racconto del grande scrittore, “Un pomeriggio, Adamo”.

Da oltre trent'anni Marco Damele si è dedicato alla ricerca e realizzazione di erbari con una collezione personale ad oggi di oltre oltre 3000 esemplari essiccati di erbe e fiori della Liguria, attraverso una preziosa e delicata testimonianza del minuzioso lavoro di classificazione e conservazione storica del mondo vegetale, vere e proprie opere d'arte viventi.

Una passione in continua espansione di piante catalogate provenienti prevalentemente dal territorio italiano ed europeo e il numero cresce ogni anno grazie anche alla ricerca e conservazione di erbari storici internazionali.

L'ingresso alla mostra è libero fino al 22 di aprile, dalle 16.30 alle 19.