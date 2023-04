Musica: Raf ospite su Radio Onda Ligure 101 a una settimana dal suo concerto all'Ariston di Sanremo

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti della musica italiana. In vista del suo concerto del 28 aprile al Teatro Ariston di Sanremo, l'ospite di oggi sarà Raf.

Il 2022 è stato un anno intenso per il cantautore pugliese, che ha messo a segno un successo dopo l’altro: dopo la parentesi del Due la Nostra Storia Tour con il suo amico di sempre Umberto Tozzi e del suo ritorno in rotazione radiofonica quest’estate con la hit Cherie - che ha dominato le classifiche, una ventata di leggerezza al ritmo disco-funky nella stagione più calda di sempre – ha cantato con Guè il brano pubblicato recentemente Ti pretendo XXX, prodotto da North Of Loreto, uno dei grandi classici di fine anni ’80, tornato letteralmente alla ribalta. Un vero tributo, nato dall'idea di Davide Bassi di rivisitare la hit di Raf.

L'intervista è in programma oggi alle 10.45 nel corso della trasmissione condotta da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming e in podcast sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.