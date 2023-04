Sanremo: all'IC Sanremo Ponente il progetto #Rivoluzioneambientale a scuola

Alla primaria dell'Istituto Comprensivo Sanremo Ponente si è concluso il progetto #Rivoluzioneambientale a scuola, patrocinato dal Comune di Sanremo e finanziato da AMAIE Energia e Servizi. È stato realizzato dal Centro di Educazione Ambientale del C.P.F.P. "G. Pastore" e da professionisti del settore, impiegando il personale appartenente a categorie socialmente svantaggiate.



Tutte le classi dei plessi Asquasciati e Coldirodi hanno assistito ad una rappresentazione teatrale inerente la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale. Il teatrino e i personaggi sono stati realizzati con materiali di riciclo e i bambini sono stati coinvolti dagli operatori a partecipare con entusiasmo, interagendo attivamente con essi nella risposta a domande in forma di quiz e di inviti all'esecuzione dei principali comportamenti da tenere per diminuire l'impatto dell'attività umana sull'ambiente.



Gli operatori del Centro Pastore hanno saputo creare un momento dittatico educativo divertente e interessante, che ha portato tutti gli alunni a riflettere in maniera creativa sull'ambiente e sulla sua salvaguardia.