Scacchi: i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Bordighera con due squadre agli studenteschi di Genova

Settimana impegnativa per i ragazzi del gruppo scacchistico dell’Istituto Comprensivo Bordighera, preparati dall’istruttore federale Giancarlo Munaro.

La rappresentanza della scuola secondaria sarà domani presente con due squadre alla fase regionale dei Campionati sportivi studenteschi, che si svolgeranno a Genova. La squadra 1, capitanata da Giorgia, che si è aggiudicata recentemente il titolo di campionessa provinciale, è composta anche da Rebecca, Clara, Angelo e Riccardo, mentre la squadra 2 è capitanata da Alexander, e composta da Okexander, Viktor, Federico e Vincenzo. I ragazzi saranno accompagnati dal prof. Giuseppe Di Maio, e tenteranno la qualificazione di squadra alle finali nazionali di Montesilvano.

Domenica, invece, i ragazzi saranno impegnati come individualisti, nel Trofeo ‘G.D. Cassini’ a Perinaldo: Federico, Olexandr, Viktor, Rebecca, Clara, Giorgia, Vincenzo, Alexander, Riccardo, Angelo, Chiara e Lavina, queste ultime alla loro prima gara esterna alla Scuola, dal momento che il giorno del Campionato Provinciale erano a Parigi per il progetto Erasmus plus e che ai Campionati Studenteschi erano ammessi solo gli studenti della scuola secondaria di primo grado.