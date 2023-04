Sanremo: dal 26 al 30 aprile torna “Villa Ormond in Fiore” tra sostenibilità, sensorialità e sperimentazione

“Villa Ormond in Fiore” è una kermesse annuale che nasce nel 2017. Organizzata da Fondazione Villa Ormond con la collaborazione e il contributo di Comune di Sanremo, Regione Liguria, ANCEF, Accademia di Belle Arti di Sanremo, Mercato dei Fiori di Sanremo, Floriseum e Unenergy, l'edizione 2023 si terrà nei giorni 29 e 30 aprile. Un weekend di esposizioni floreali, mostre tematiche, laboratori didattici, arti figurative, teatro e musica dove il fiore e la sostenibilità ambientale saranno i protagonisti indiscussi. L'ingresso sarà gratuito.

“Anche quest'anno - spiega Livio Emanueli, responsabile della Fondazione Villa Ormond - l'evento apre i suoi orizzonti alle tematiche dello sviluppo responsabile e della sostenibilità ambientale. Coinvolgendo varie professionalità del settore, la manifestazione spalanca le porte anche ad un pubblico giovane. Animazioni didattiche e momenti esperienziali sono gli strumenti utilizzati per sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e grado. Sostenibilità, sensorialità e sperimentazione rappresentano i tre grandi concetti che generano il fil rouge dell'evento. Il pubblico sarà parte attiva della manifestazione, non solo come spettatore, ma anche come protagonista, vivendo così un'esperienza che lo renderà più consapevole”.

“Villa Ormond in fiore si presenta come un appuntamento importante - spiegano gli assessori Sara Tonegutti (ambiente) e Giuseppe Faraldi (turismo) - per la valorizzazione della sostenibilità ambientale e del fiore, inteso come una delle realtà più significative per l'economia ligure, nonché vera e propria offerta turistica. Da sottolineare il coinvolgimento attivo delle scuole superiori e di tante altre realtà del territorio, in un circuito che tiene conto delle nostre specificità e della tutela dell'ambiente. Il Comune di Sanremo, quindi, è lieto di sostenere anche quest'edizione, che si profila davvero ricca di appuntamenti”.

Le porte del piano nobile della Villa si apriranno per ospitare i fiori di Sanremo. In collaborazione con Mercato dei Fiori, Progetto Lavanda Riviera dei Fiori e ANCEF, le sale ospiteranno installazioni dedicate alla storia della floricoltura in Riviera. La produzione florovivaistica locale sarà così esaltata e presentata nel suo massimo splendore. Lo staff dell'artista del fiore Mauro Fiordiluna proporrà inoltre un nuovo e immersivo allestimento dedicato al wedding, in relazione al quale Villa Ormond è sempre stato luogo di elezione. Nel parco, in occasione del centenario di Italo Calvino, Ilaria Torquato allestirà la mostra su teli di canapa "Il Giardiniere Rampante". Il Floriseum ospiterà mostre fotografiche a tema floreale.

Gli artisti Mauro Fiordiluna, Marta Laveneziana ed Eleonora Olivieri presenteranno le loro opere di abiti con i fiori e bodypainting floreali. Il parco si popolerà quindi di attori e figuranti pronti ad interagire con i visitatori. Gli ospiti più fortunati potranno inoltre entrare a far parte dell'opera avendo il privilegio di essere vestiti e truccati direttamente dagli artisti del fiore. Opere d'arte partecipate saranno realizzate da Ferdi Giardini con l'Accademia di Belle Arti di Sanremo (Mandala), Marta Laveneziana (Tanzaku) e da ANCEF (Infiorata). Sarà a cura dei giovani artisti del nido d'infanzia comunale Arcobaleno l'esposizione "Artisti in Erba".

Il lussureggiante parco di Villa Ormond verrà arricchito dalle installazioni floreali a tema realizzate dai Comuni del Bacino Sanremese e del Consorzio Monte Bignone, in collaborazione con il Tavolo della Floricoltura del Comune di Sanremo. Un'attività che metterà in evidenza le eccellenze del territorio creando nel contempo condivisione. Hanno aderito all'iniziativa i Comuni di Badalucco, Bajardo, Bordighera, Ceriana, Civezza, Costarainera, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Pietrabruna, Pompeiana, San Lorenzo al Mare, Sanremo e Santo Stefano al Mare. Curerà inoltre un'installazione il Progetto Lavanda Riviera dei Fiori.

Sarà la musica della Giovane Orchestra Riviera dei Fiori "Note Libere" ad accompagnare il visitatore lungo il percorso in Villa. Un gruppo strumentale giovanile che, a dispetto del termine, ha già calcato numerosi importanti palchi, si presenterà agli ospiti con il proprio repertorio, sia classico che pop.

Dem'Art organizzerà i concerti di musica live con la partecipazione di Good Mood Intha Hood e Riviera Paradise. Sotto la guida della poliedrica artista Giorgia Brusco, Hic et Nunc con gli allievi dei gruppi junior di recitazione di Sanremo e Bordighera proporrà due spettacoli teatrali nel parco: "Il Fantasma di Canterville" e "Peter Pan e l'Isola Fiorita".

L'edizione 2023, come sempre avviene, sarà preceduta dalla serie di eventi denominati "Aspettando Villa Ormond in Fiore": tre giornate dedicate all'orientamento scolastico, all'innovazione in ambito florovivaistico, alla didattica e agli show del fiore (26, 27, 28 aprile).

Spazio anche a Fiormenti (mercoledì 26), organizzato del tavolo della Floricoltura del Comune di Sanremo e Regione Liguria: un primo incontro di orientamento per i ragazzi delle scuole superiori sul mondo della floricoltura. Gli studenti potranno conoscere e confrontarsi con aziende, istituti di ricerca, il Mercato dei Fiori, per comprendere tutta la filiera florovivaistica del territorio e scoprire le opportunità professionali che offre.

“L'Innovazione sostenibile in floricoltura” (giovedì 27 aprile) è l'annuale convegno organizzato da Distretto Florovivaistico della Liguria, CREA-OF Sanremo e CeRSAA Albenga. A seguire, show cooking floreali (mercoledì 26 e giovedì 27) con alcuni tra i migliori chef del territorio organizzati dai Ristoranti della Tavolozza e presentati da giornalisti di settore. Giovedì 27 e venerdì 28 saranno i giorni dedicati alle scuole: gli animatori scientifici del Festival della Scienza con l'Istituto Regionale di Floricoltura e il CREA OF Sanremo spiegheranno ai ragazzi la relazione tra scienza, fiori e piante, attraverso esperimenti in loco.

Da segnare in agenda, infine, Aperfiorito - Pollini di teatro e di vino (giovedì 27, ore 19.30, teatro itinerante nel Parco) e Discoflower - Prospettive vegetali (venerdì 28, ore 19.30, performance musicale presso il Floriseum). Entrambi gli eventi sono su prenotazione. Per tutto il periodo la somministrazione nell'area sarà gestita da "Vado al Massimo", nel piazzale della Villa e dal “Floricaffè", presso il Floruseum.