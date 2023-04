San Bartolomeo al Mare, inaugurato il nuovo sottopasso pedonale, Scajola "Opera fondamentale" (Foto e Video)

E’ stato inaugurato questa mattina a San Bartolomeo al Mare il nuovo sottopasso pedonale in corrispondenza di via XXV aprile, un intervento cofinanziato da Regione Liguria, grazie al Programma Regionale di Rigenerazione Urbana.

Il sottopasso che collega l’area cittadina situata lungo l’Aurelia con il popoloso quartiere di Sanbart è stato realizzato grazie ai fondi del Programma Regionale di Rigenerazione Urbana, approvato nell’ottobre 2021 con risorse della legge 145/2018. L’infrastruttura sottopassa, grazie a un tunnel illuminato ed esclusivamente pedonale, la vecchia ferrovia consentendo a residenti ed ai turisti di accedere direttamente alle aree del lungomare, riducendo anche l’utilizzo delle auto. Il costo dell’intervento è stato complessivamente di 335 mila euro, dei quali 200 mila finanziati da Regione Liguria.

“Un intervento fondamentale per un accesso diretto al lungomare dal centro abitato – dichiara l’assessore Marco Scajola – per un’opera fondamentale per il proseguimento della pista ciclopedonale del Ponente, un’infrastruttura a cui stiamo lavorando da tempo, per riqualificare un’area, quella dell’ex sedime ferroviario, che versava in stato di degrado da oltre 20 anni, che valorizzerà il nostro territorio, migliorerà la vivibilità per i cittadini e sarà un elemento determinante per destagionalizzare i flussi turistici. Grazie al Programma Regionale di Rigenerazione Urbana, in poco più di un anno, abbiamo finanziato ben 87 interventi in tutta la Liguria, per un investimento complessivo di 16 milioni di euro. Atti concreti per rilanciare e rendere più bello il territorio ligure.”

Valerio Urso, sindaco di San Bartolomeo al Mare: “Il sottopasso viene inaugurato oggi, ma ci sono una moltitudine di lavorazioni contestuali a quella che può essere poi il futuro del passaggio della ciclovia tirrenica, con degli accessi pedonali e ciclabili proprio da questo punto. È un grane traguardo per San Bartolomeo al Mare fortemente voluto da tutta l'amministrazione. In particolar modo dall'assessore comunale Davide Salerno che si è distinto collaborando strettamente con la Regione Liguria con il Governatore e con l'assessore regionale Marco Scajola, per ottenere dei finanziamenti che vedono oggi la loro messa in opera in tutto e per tutto. Siamo felici perché abbiamo effettuato un intervento di rigenerazione urbana che da anni si voleva a San Bartolomeo al Mare.

“Con quest'opera - afferma l’assessore comunale Davide Salerno - abbiamo realizzato un collegamento più agevole e diretto a una parte estremamente importante di un centro abitato di San Bartolomeo che è la zona San Bart, con annesse anche le varie strutture polisportive che gravitano all'interno di quest'area, dunque , un collegamento più agevole e diretto alla zona mare. Questo è uno delle prime opere progettuali di riassetto territoriale che in corso d'opera vedrete altre opere sempre per anche una propedeutica realizzazione della pista ciclopedonale e tirrenica che porterà un volano economico sul nostro territorio”.