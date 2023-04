Riva Ligure: come negli ultimi tre anni torna anche per il 2023 il 'corridoio' per il Kite surf

Torna anche quest'anno, a Riva Ligure il primo e l'unico corridoio per il kitesurf della Liguria. L'associazione sportiva Windy Up che ha come presidente Sara Ricca, già fondatrice della famosa scuola di danza Urban Theory, già promotrice di altre discipline quali indoor Cycling e ginnastica ora promuove questo bellissimo sport a contatto con la natura e finalmente alla portata di molti, ha infatti nuovamente ottenuto dall'Amministrazione l'autorizzazione a creare il corridoio già attuato negli ultimi tre anni.

Il progetto è stato reso possibile dal sindaco Giorgio Giuffra e dall’assessore Francesco Benza che da molti anni si impegnano costantemente per la città e s’impegnano a dare voce a diversi progetti sportivi.