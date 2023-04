Sanremo: convocato per giovedì 27 aprile il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato per giovedì 27 aprile il Consiglio comunale di Sanremo, con inizio alle 17.30. All’ordine del giorno il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con le modifiche per il 2023; l’approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2022 e del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025.

In discussione la nota disposizione denominata ‘Spazio aperto’ per l’anno in corso, in modo da consentire l’allargamento dei dehors per bar e ristoranti. Sarà anche in discussione l’aggiornamento del Puc, finalizzato all’adozione di un regolamento per la pianificazione degli impianti per le stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia mobile. Si parlerà anche della modifica della composizione della commissione consiliare speciale in tema di servizio idrico integrato.

Verrà approvato il regolamento per la concessione del patrocinio del Comune e, infine, è previsto il riconoscimento di un debito fuori bilancio per interventi di somma urgenza finalizzati alla rimessa in funzione degli impianti di riscaldamento, produzione e distribuzione acqua calda sanitaria, produzione vapore a Casa Serena.