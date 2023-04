Sanremo: il Metaverso al centro di un convegno organizzato dalla FIDAPA

Venerdì 21 Aprile presso la Sala del Teatro del Casinò di Sanremo si terrà un convegno per parlare di 'Metaverso', organizzato dalla FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari sezione di Sanremo. La tematica sarà trattata dal punto di vista economico, finanziario, tecnologico, sociale e psicologico.

L'incontro sarà aperto alla cittadinanza ma indirizzato principalmente agli studenti degli Istituti Superiori ed ai loro docenti per favorire un taglio formativo. Parteciperà tra i relatori Edoardo Di Pietro il primo a laurearsi nel Metaverso che potrà essere fonte di ispirazione per tutti i ragazzi che si accingono a terminare gli studi.



"Si parlerà di progetti imprenditoriali nel settore della comunicazione, di realtà virtuale, criptovalute, blockchain e ancora Metaverso nello shopping, E-Wallet e Meta-influencer. Il tutto inserito anche nel piano “Scuola 4.0” previsto dal PNNR per una didattica innovativa e del futuro! Il Metaverso è una nuova estensione della creatività umana, il mondo virtuale ed immersivo riduce le distanze e la convergenza della vita fisica e digitale crea nuove opportunità" - spiega Beatrice Vanzo, presidente della FIDAPA Sanremo.