Sanremo: domenica prossima al Casinò in scena 'Il fantasma di Canterville' per beneficenza

Iniziativa benefica dell'associazione che sostiene i bimbi diabetici, a teatro con un classico autore inglese, Oscar Wilde e il suo ‘Il fantasma di Canterville’.

Domenica prossima alle 21,15, al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, va in scena con la compagnia di Lilia De Apollonia, a sostegno di ADGP con il supporto del circolo ‘Reading & drama’ di Ventimiglia.

L'ingresso (15 euro) andrà totalmente all'associazione provinciale che aiuta i giovani diabetici del ponente. ‘Il fantasma di Canterville’ è tratto dal celebre racconto diventato commedia ed anche film, di Oscar Wilde. E' spettacolo teatrale per tutti, intelligente e fantastico, gotico. Si avvicenderanno momenti comici ad altri sentimentali, nel contesto in cui saranno calati gli spettatori grazie ai 10 attori in scena.