Luca Delfino al tribunale di sorveglianza "Sono pentito per quanto fatto e tornando indietro non lo rifarei"

"Sono dispiaciuto e pentito per quello che ho fatto se potessi tornare indietro non lo rifarei ma indietro non si torna. In questi anni però sono profondamente cambiato".

Sono le dichiarazioni rilasciate al tribunale di sorveglianza da Luca Delfino, il genovese che nel 2007 a Sanremo, uccise in via Volta la sua ex compagna Antonella Multari. Delfino era collegato in streaming, di fronte al tribunale, che dovrà decidere se è ancora socialmente pericoloso e quindi essere trasferito dal carcere ad una residenza protetta (Rems).

Anche oggi Delfino era assistito dall'avvocato Riccardo Lamonaca: “Sono consapevole di avere bisogno di un percorso di cura – ha detto - per potere ricominciare una nuova vita con la mia famiglia". Nel corso dell’udienza ha chiesto di potere essere trasferito nella Rems di Genova Prà, al momento una soluzione non anche scontata perché, nella nostra regione sono presenti due strutture di questo tipo, una di queste a Calice in provincia di La Spezia.

Il procuratore generale ha chiesto per Delfino l'applicazione della misura di sicurezza che al momento è prevista per sette anni e mezzo, a meno che i giudici non la rivalutino. Delfino, lo ricordiamo, era stato condannato in tribunale a Sanremo a 16 anni e 8 mesi con rito abbreviato, condanna che finirà di scontare entro fine luglio ma che potrebbe essere anticipata a giugno per buona condotta.

Nei giorni scorsi era intervenuto anche l'assessore alla sanità Angelo Gratarola, chiedendo che Delfino venisse affidato a una struttura diversa rispetto a Pra'. "Non è un carcere, è possibile evadere anche se sono stati messi in campo sistemi di controllo", aveva detto Gratarola.

"Non mi risulta - conclude Lamonaca - che Delfino sia un criminale alla Vallanzasca, cioè avvezzo a evasioni, in carcere si è sempre comportato in maniera normale, ora lo facciamo diventare un acrobata, non so perché c'è questo allarme per Delfino a Pra', farlo passare per un pericolo per Pra' è ridicolo. Detto questo non è sicuro che vada a Pra' perché la decisione spetta al Ministero, lui ha chiesto di andare a Pra' perché sarebbe vicino ai genitori anziani, ma potrebbe anche andare a quella di Pra' Calice del Cornoviglio vicino a Spezia".