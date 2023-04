Sanremo: domenica scorsa a Villa Ormond l'eductour, presenti guide turistiche da Parigi

Si è svolto, domenica scorsa a Sanremo, l’eductour per tour operator che ha previsto la visita dei giardini di Villa Ormond da parte di un gruppo di guide turistiche provenienti, in particolare, da Parigi. Ad accoglierli, l’assessore con delega al verde pubblico Mauro Menozzi e il funzionario del Servizio Verde e Centri Storici, dottoressa Laura Di Aichelburg.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Valorizzazione dei Giardini della Riviera Franco-Italiana 2 – JARDIVAL 2” nell'ambito del “Programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA” che riguarda la riqualificazione dei giardini di Villa Ormond (lato sud) per un importo di circa 200 mila euro.

“Il progetto JARDIVAL 2 – spiega l’assessore Menozzi - persegue l’obiettivo di migliorare l'attrattiva del territorio transfrontaliero, aumentando la visibilità e la frequentazione dei giardini della Riviera italo-francese, vere e proprie risorse per la promozione di un turismo sostenibile proprio attraverso la creazione di una rete di giardini transfrontalieri. Questa finalità viene raggiunta anche tramite azioni di cooperazione, quali l’organizzazione di appuntamenti come l’eductour di domenica, che mettono in luce queste ricchezze ambientali”.