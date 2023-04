Imperia: ripascimento al Prino, il pensiero di un assistente ai bagnanti nostro lettore

Carlo Raineri, assistente bagnanti e istruttore windsurf in diversi comuni della Liguria tra cui Imperia, ci ha scritto per intervenire nella discussione sul ripascimento spiagge a Imperia Borgo Prino.

“Premesso che il mare ha una potenza incredibile e in molti casi gli effetti delle correnti sono imprevedibili, sono ottimista sui risultati dei lavori di ripascimento delle spiagge del Prino principalmente perchè sono stati ricostruiti gli ‘isolotti’ che, alcuni decenni fa, proteggevano le spiagge in maniera efficace. Leggo di alcune proteste per i materiali utilizzati e ritengo che, prima di criticare (così come prima di esultare), dovremo aspettare circa un anno e solo nella primavera 2024, dopo alcune potenti mareggiate invernali, potremo valutare l’effetto finale di questi lavori. Credo che le mareggiate ripuliranno e arrotonderanno almeno in parte la ghiaietta che è stata usata ma non dimentichiamo che la maggior parte delle spiagge fino a ieri erano coperte da pietroni su cui era quasi impossibile camminare e credo che il materiale utilizzato sia l’unico idoneo a ricoprire con un fondo stabile i pietroni che vedevamo”.

“Mi permetto di proporre e suggerire alla amministrazione comunale – prosegue Raineri - di pianificare per la primavera 2024 un intervento che potrebbe ulteriormente migliorare le spiagge del Prino: ricoprire il fondo creato quest’anno con uno strato di sabbia di fiume, come sta facendo il comune di Diano Marina oppure, come e’ stato fatto dal comune di Alassio alcuni anni fa, prelevando con una ‘sorbona’ la sabbia dal fondo del mare a qualche centinaio di metri dalla riva e ridistribuendola sulle spiagge del Prino. Concludo ringraziando il Sindaco e la amministrazione comunale per i tanti interventi che sono stati fatti e in programma che hanno notevolmente migliorato la città di Imperia e che continueranno a valorizzare le enormi potenzialità del territorio”.