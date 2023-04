Il Prefetto di Imperia incontra i ragazzi dell’istituto Don Bosco di Vallecrosia

Nell’ambito delle attività di promozione della legalità rivolte ai giovani, il Prefetto nei giorni scorsi ha incontrato i circa 200 ragazzi dell’Istituto Don Bosco di Vallecrosia.

L’Istituto, come noto, insieme a quello di Genova, costituisce una delle più importanti realtà nella regione in grado di assicurare ai giovani percorsi scolastici ed educativi, finalizzati ad accrescerne il bagaglio culturale e a facilitarne l’inserimento nel mondo professionale.

Il Prefetto è stato accolto dal Direttore dell’Opera Salesiana di Vallecrosia, Don Karim Madjidi, dal Delegato per la Liguria del Centro di formazione professionale, Don Maurizio Lollobrigida, e dalla Direttrice locale della formazione, Dott. ssa Francesca Figini. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, sono stati illustrati i diversi progetti curati dai Salesiani nel ponente ligure.

In tale contesto, il Prefetto ha manifestato particolare apprezzamento per le attività di formazione che vengono svolte dal CNOSFAP (Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale), sotto la direzione di Don Maurizio Lollobrigida, il quale da anni promuove su tutta la Liguria utili iniziative di aggiornamento professionale che accompagnano i giovani al lavoro.

Il Prefetto ha evidenziato come tali percorsi rappresentano una importante opportunità per acquisire specifiche competenze in attività nelle quali è maggiormente avvertita l’esigenza occupazionale e, quindi, in grado di facilitare l’inserimento lavorativo.

Il CNOSFAP, infatti, su Vallecrosia sta tenendo attualmente dei corsi triennali gratuiti di formazione professionale finanziati dalla Regione Liguria per il conseguimento delle qualifiche di operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica, operatore elettrico e operatore della ristorazione, con indirizzo cucina oppure sala e bar.

L’incontro ha costituito, oltre ad una più approfondita conoscenza dell’opera svolta dai Salesiani, anche un’interessante occasione per i ragazzi ai quali il Prefetto Romeo ha illustrato le funzioni svolte sul territorio provinciale, l’attività delle Forze dell’ordine, degli Organismi di protezione civile, argomenti, questi, che hanno suscitato nei giovani vivo interesse, manifestato anche attraverso le numerose domande rivolte al Prefetto.

Nel corso dell’incontro è stata altresì illustrata l’attività che svolge l’oratorio di Vallecrosia, frequentato da oltre 400 ragazzi provenienti dai diversi paesi limitrofi.